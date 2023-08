Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß zwischen einer Krad-Fahrerin und einem Krad-Fahrer

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um 22:15 Uhr ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße ein Unfall, bei dem eine 26-Jährige und ein 32-jähriger Krad-Fahrer kollidierten. Die beiden fuhren hintereinander die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Als der 32-Jährige nach rechts in die Carl-Gördeker-Straße einbiegen wollte, bemerkte die dahinterfahrende 26-Jährige den Abbiegevorgang zu spät und versuchte, um eine Kollision zu vermeiden, noch nach rechts auszuweichen. Trotz dessen kollidierten der Fahrer und die Fahrerin und stürzten zu Boden. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell