Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Autofahrer fährt mit über 3 Promille gegen Grundstücksmauer

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag wurde eine Polizeistreife des Polizeireviers Sinsheim um kurz vor 11 Uhr, aufgrund eines gemeldeten Unfalls, in die Bühlstraße gerufen. Demnach sollte ein Mazda-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer gefahren sein. Nach Eintreffen des Streifenteams und der anschließenden Kontaktaufnahme mit dem 32-jährigen Unfallverursacher, stellten diese gleich zu Beginn starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Da dieser keinerlei Verletzungen davontrug, wurde er auf das Polizeirevier gebracht. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Bekannten des Mannes verkehrssicher am Straßenrand abgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,06 Promille. Dem 32-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den 32-Jährigen erwarten nun führerscheinrechtliche Konsequenzen sowie eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell