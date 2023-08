POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte

Mannheim (ots) - Bislang unbekannte Täterschaft brach in der Zeit von Montag bis Dienstag, zwischen 13:00 Uhr und 08:00 Uhr, in einen Kindergarten im Neckarauer Waldweg ein. Hierzu wurde eine Tür aufgehebelt. In den Räumlichkeiten des Kindergartens wurden an verschiedenen Gegenständen Farbschmierereien sowie Aufkleber angebracht. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das ...

