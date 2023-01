POL-HS: Diebstahl aus Rohbau

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Eine 32 Jahre alte Frau führte am Dienstag (17. Januar) zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr im Herbacher Wald ihren Hund aus. Von hinten näherte sich laut Angaben der Frau ein Fahrradfahrer, der von seinem Mountainbike abstieg und das Rad fallen ließ. Als die Frau sich umdrehte, kam der Unbekannte auf sie zu und fasste ihr mit den Händen an den Hals und in den Schritt. Nachdem in der Nähe ...

mehr