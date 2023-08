Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Schwetzingerstadt: Unfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Dienstag um 16:25 Uhr kam es in der Stotzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Citroen aufgrund des Zusammenstoßes mit einem Skoda auf die linke Fahrzeugseite umfiel. Beide Fahrzeuge bogen zuvor von der Viehhofstraße auf die Stotzstraße ab und kollidierten dann im Kurvenbereich. Das hatte zur Folge, dass der Citroen ausgehebelt wurde und umkippte. Der 24-jährige Citroen-Fahrer konnte sich bis zum Eintreffen der Rettungsdienste selbständig aus dem Auto retten. Der 55-jährige Skoda-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Stotzstraße musste zur Unfallaufnahme eine Stunde komplett in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell