POL-MA: Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer prallt auf geöffnete LKW-Tür

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach ersten Erkenntnissen öffnete am Dienstag, gegen 10 Uhr, ein 51-Jähriger die Fahrertüre seines LKW, den er in der Jahnstraße geparkt hatte. Allerdings übersah er dabei einen 48-jährigen Radfahrer, der gerade am LKW vorbeifuhr. Dem Radfahrer gelang es nicht mehr, dem plötzlich auftauchenden Hindernis auszuweichen und prallt mit dem Arm gegen Fahrertüre. Er stürzte und zog sich, da er keinen Helm trug, eine Kopfplatzwunde zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die LKW-Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

