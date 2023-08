Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto fährt auf Roller auf - eine Person leicht verletzt

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag hielt ein 61-Jähriger mit seiner Vespa an der Stopp-Stelle der Fahrgasse an der Einmündung zur B37. Als der Mann um 8:30 Uhr langsam losfuhr um den Kreuzungsbereich besser einsehen zu können, fuhr ihm eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Unachtsamkeit hinten auf. Dadurch kam der 61-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war aber nicht von Nöten. An der Vespa entstand ein Totalschaden, dessen Höhe noch nicht bekannt ist.

Die 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell