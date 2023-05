POL-MG: Polizei stellt mutmaßlichen Autodieb

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 4. Mai, zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in zwei Fahrzeuge an dem Park and Ride Parkplatz Bettrather Dyk eingebrochen. Gegen 19 Uhr meldete der Besitzer eines Citroen (Berlingo) der Polizei einen KFZ-Einbruch an dem Park and Ride Parkplatz. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte bei dem Citroen und einem Audi (A3) jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatten. ...

