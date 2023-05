Polizei Mönchengladbach

POL-MG: KFZ-Einbruch an Park and Ride Parkplatz

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 4. Mai, zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in zwei Fahrzeuge an dem Park and Ride Parkplatz Bettrather Dyk eingebrochen.

Gegen 19 Uhr meldete der Besitzer eines Citroen (Berlingo) der Polizei einen KFZ-Einbruch an dem Park and Ride Parkplatz. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte bei dem Citroen und einem Audi (A3) jeweils eine Scheibe eingeschlagen hatten. Anschließend hatten die Täter die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten unter anderem persönliche Gegenstände.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

