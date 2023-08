Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer durchbricht Leitplanke und kommt im Grünstreifen zum Stehen

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag verlor der 31-jährige Fahrer eines Teslas bei einem Fahrmanöver unweit der Kurpfalzhöfe die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mann war auf der B535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen um kurz nach 15 Uhr mit seinem Fahrzeug die rechte Leitplanke durchbrach und im Grünstreifen vor dem Radweg zum Stehen kam. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Am Tesla entstand ein Totalschaden, dessen Höhe nicht bekannt ist. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Eine Überprüfung der Polizei ergab keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug kann aber derzeit ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell