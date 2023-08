Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht Unfall und will flüchten - Zeuge beobachtet Unfallhergang

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Anwohner wurde am Dienstagabend um 22:30 Uhr Zeuge eines missglückten Einparkmanövers eines 40-jährigen VW-Fahrers in der Zeppelinstraße, Ecke Rohrbacher Straße und informierte die Polizei. Trotz mehrfachen Rangierens scheiterte der 40-Jährige schlussendlich daran, seinen Pkw unbeschadet an der Örtlichkeit zu parken und kollidierte hierbei mit dem bereits geparkten Ford des Anwohners. Da sich der Unfallverursacher anschließend fußläufig von der Örtlichkeit entfernen wollte, begab sich der geschädigte Fahrzeugeigentümer an die Unfallstelle und stellte den Mann zur Rede. Das Gespräch endete kurz darauf in einer Schlägerei zwischen den beiden Männern, wonach sich der 40-Jährige letztendlich von der Unfallstelle entfernte. Durch die Polizeistreife konnte der Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift ausfindig gemacht und auf das Polizeirevier gebracht werden. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verkehrsunfallflucht sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss.

