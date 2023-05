Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (ame). Am Wochenende vom 12.05.2023, ca. 12:00 Uhr bis 15.05.2023, ca. 09:30 Uhr hat sich in der Alfred-Delp-Straße, Höhe der dortigen Firma New Tec, ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Straßenlaterne durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066/985-0, in Verbindung zu setzen.

