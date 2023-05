Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei sucht Zeugen zu Unfallflucht und Kennzeichendiebstahl

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gegenwärtig beschäftigen eine Unfallflucht und ein damit verbundener Kennzeichendiebstahl die Ermittler des 7. Fachkommissariats beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstagabend, 11.05.2023, kurz vor 21:00 Uhr im Einmündungsbereich Dingworthstraße / Brauhausstraße.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge wurde an der Einmündung von einer bislang unbekannten Person ein Straßenschild mit einem vermutlich grauen Kleinwagen umgefahren. Dabei wurde nicht nur das Schild, sondern auch ein Zaun, auf welchen das Schild fiel, beschädigt. Der oder die Verursacher entfernten sich danach unerlaubt vom Ort des Geschehens.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein Pärchen als mutmaßliche Verursacher des Unfalls. Dabei soll es sich zum einen um eine 30 - 40-jährige und ca. 175 cm große Frau mit langen, schwarzen Haaren und schlechten Zähnen handeln. Ihr Erscheinungsbild soll insgesamt ungepflegt sein und sie soll mit einem Akzent sprechen. Bekleidet sei die Frau mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jogginghose gewesen.

Der Mann wurde als ca. 175 cm groß beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und habe angegraute Haare.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen älteren, grauen und im Frontbereich beschädigten Seat Ibiza handeln dürfte.

Zudem fanden die einsetzten Beamten ein Kfz-Kennzeichen an der Unfallstelle. Allerdings stellte sich recht schnell heraus, dass der dazugehörige Pkw nichts mit der Kollision zu tun hatte. Das Kennzeichenschild wurde zuvor auf dem nahegelegenen Parkplatz am Königsteich gestohlen und anschließend offenbar bewusst am Unfallort platziert.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Paar, zu dem Unfall, dem Kennzeichen-Diebstahl und/oder zu dem beschädigten Seat Ibiza geben können.

Hinweise und Beobachtungen werden unter der Nr. 05121/939-115 entgegengenommen.

