POL-HI: Fahrzeugteile gestohlen// Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). Bereits im der Nacht auf den 5. Mai kam es in Banteln zum Diebstahl eines gesicherten Kfz-Anhängers, der im Neuen Weg auf einem Gartengrundstück abgestellt war. Geschädigt ist ein 61-jähriger Gronauer. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen werden geben, sich mit der Polizei Gronau in Verbindung zu setzen (05182-923370). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze ...

