POL-GT: Verkehrskontrollen an Karfreitag

Kreis Gütersloh (MK) - Das Osterwochenende steht vor der Tür und somit auch für viele Autofreunde und Fans getunter Fahrzeuge an Karfreitag der Auftakt in die neue Saison. Auf größeren Parkplätzen und auch Tankstellengeländen werden auch in diesem Jahr einige Treffen stattfinden.

Leider gibt es dabei auch immer wieder unschöne Begleiterscheinungen. Ein Teil der Szene nutzt die Treffen, um mit ihren Autos die Muskeln spielen zu lassen.

Illegale Autorennen, sogenanntes Posing sowie hohe Lärmbelästigung oder gefährliche Fahrmanöver will die Polizei Gütersloh daher nicht sehen! Im Sinne der Verkehrssicherheit werden die Beamten der Gütersloher Polizei auch in diesem Jahr mit verstärkten und gezielten Kontrollen im gesamten Kreisgebiet konsequent gegen falsches Verhalten im Straßenverkehr vorgehen!

In diesem Rahmen werden neben Geschwindigkeitsmessungen auch Fahrzeuge hinsichtlich verbotener technischer Veränderung überprüft. Verstöße werden hierbei ebenfalls konsequent verfolgt und bei Gefährdungen weitergehende Maßnahmen bis zur Stilllegung eines Fahrzeugs eingeleitet.

