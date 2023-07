POL-OE: Pedelec-Diebstahl aus Kellerabteil

Drolshagen (ots) - Ein Fahrradunfall hat sich am Dienstag (11. Juli) gegen 14:30 Uhr auf der Straße "Eichener Mühle" ereignet. Die 64-Jährige befuhr mit ihrem E-Bike die Straße, als sie aufgrund eines Fahrfehlers stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle ...

