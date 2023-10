Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sinzig - Weitere Nachtragsmeldung zum Fund von Knochen im Bereich der Ahrmündung

Koblenz (ots)

Am gestrigen Montag fanden weitere Suchmaßahmen im Zusammenhang mit den am Sonntag aufgefundenen Knochen bzw. Knochenteilen im Bereich der Ahrmündung statt. An den Maßnahmen waren Beamtinnen und Beamte der Kriminalinspektion Mayen und der Bereitschaftspolizei beteiligt. Zudem kam ein Leichenspürhund und eine Drohne zum Einsatz. Letztlich führten die Maßnahmen zum Fund weiterer Knochen, die wie die zuvor aufgefundenen an die Rechtsmedizin Mainz übergeben wurden. Die Maßnahmen am Fundort, der sich in einem schwer zugänglichen Bereich der Ahrmündung befindet, wurden von mehreren Medienvertretern begleitet.

Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei den Funden um Teile eines menschlichen Körpers handelt. Die letztendliche Bestätigung und eine mögliche Zuordnung zu einer bestimmten Person sind in den nächsten Tagen zu erwarten.

Der Vorgang stößt verständlicherweise auf ein sehr hohes crossmediales Interesse. Wir bitten aber ausdrücklich darum, sich nicht an Spekulationen hinsichtlich der Identität der Person zu beteiligen. Sobald weitere Ergebnisse vorliegen, wird die Öffentlichkeit im zulässigen und für eventuelle Angehörige vertretbaren Maß informiert.

