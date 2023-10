POL-PPKO: Aufmerksamer Passant stoppt Ladendieb

Koblenz (ots) - Zwischen dem 16.10.2023, gegen 21:30 Uhr und 18.10.2023, 08:30 Uhr, kam es in der Eltzerhofstraße in Koblenz zu einem Fahrraddiebstahl. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad auf der Straße in Höhe der Hausnummer 15 an einem öffentlichen Fahrradständer abgestellt und mittels Fahrradschloss gesichert. Dieses wurde vermutlich von einem oder mehreren unbekannten Tätern zerstört und das Fahrrad ...

