Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt gegen Laterne und möchte nach dem Einkaufen an der Unfallstelle an der Polizei vorbeifahren

Hagen-Eilpe (ots)

In der Hohle Straße in Eilpe beging ein 69-Jähriger Donnerstagmorgen (07.09.) eine Verkehrsunfallflucht. Der Hagener fuhr mit seinem Hyundai gegen eine Laterne und entfernte sich von der Unfallstelle, später passierte er diese erneut und wollte augenscheinlich an der Polizei vorbeifahren.

Eine 57-jährige Zeugin wählte gegen 9.50 Uhr den Notruf und gab an, dass sie die Straße Zum Rafflenbusch befuhr. Kurz vor der Einmündung zur Hohle Straße hätten sich zwei geparkte Autos am rechten Straßenrand befunden. Sie sei in Richtung der Fahrbahnmitte gefahren um an den beiden Fahrzeugen vorbeifahren zu können. Plötzlich kam ihr ein Hyundai entgegen, der augenscheinlich zu schnell unterwegs war. Sie hupte, um den Fahrer vor einem drohenden Zusammenstoß zu warnen, das Auto sei dann nach rechts auf den Gehweg geraten und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Fahrer floh mit dem roten Kleinwagen in Richtung Kolmarer Straße.

Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, kam der Kleinwagen an der Unfallstelle vorbei und beabsichtigte augenscheinlich, an den Einsatzkräften vorbeizufahren. Das Auto hatte auffallend laute Motorgeräusche und es war eine leichte Rauchbildung aus dem Motorraum erkennbar. Ein Beamter stoppte den Hyundai umgehend, der 69-jährige Fahrer wollte sich nicht zu dem Unfall und zur Flucht äußern. Auf dem Beifahrersitz saß die Nachbarin des Mannes. Sie gab an, dass der Hagener sie zum Einkaufen mitgenommen habe, nach dem Unfall habe sie den 69-Jährigen aufgefordert anzuhalten, er habe die Fahrt jedoch einfach fortgesetzt. Auf dem Rückweg seien beide dann auf die Einsatzkräfte gestoßen.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht und beschlagnahmte den Führerschein des 69-Jährigen. Die Einsatzkräfte untersagten ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde vor Ort auf etwa 7.000 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell