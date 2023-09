Polizei Hagen

POL-HA: Schilder einer Verkehrsinsel in Garenfeld gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Garenfeld (ots)

Bislang unbekannte Diebe stahlen am Donnerstagmorgen (07.09.2023) zwei Schilder von einer Verkehrsinsel in Garenfeld. Ein Autofahrer meldete, gegen 07.30 Uhr, das Fehlen der beiden Schilder an der Mittelinsel in der Westhofener Straße. Lediglich die beiden Metallpfosten ragten noch aus dem Boden. Gelöste Schrauben und Muttern ließen die Unbekannten vor Ort liegen. Da die Verkehrsinsel ohne die Schilder bei Dunkelheit für Verkehrsteilnehmer deutlich schlechter zu erkennen ist, leiteten die Polizeibeamten neben des Strafverfahrens wegen des Diebstahls auch ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell