Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken und unter Drogen auf E-Roller unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstag, 07.09.2023, fuhr ein 35-Jähriger auf seinem E-Scooter gegen 22:30 Uhr die Berliner Straße auf dem Gehweg in Richtung Haspe Zentrum entlang. An seinem Roller waren weder Kennzeichen, noch Beleuchtung angebracht. Dies fiel einer Polizeistreife auf. Die Polizisten hielten den Mann an und nahmen direkt Alkoholgeruch wahr. Ein Test verlief mit über 1,4 Promille deutlich positiv. Wenig später stellte sich heraus, dass der 35-Jährige auch Marihuana konsumiert hatte. Die Beamten ließen ihm zwei Blutproben entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell