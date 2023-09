Polizei Hagen

POL-HA: Uneinsichtiger Autofahrer schüchtert Kita-Kinder mit seiner Fahrweise ein

Hagen-Haspe (ots)

Ein Verkehrssicherheitsberater der Polizei Hagen erklärte mehreren Kita-Kindern am Dienstagnachmittag (05.09.2023) in Haspe das richtige Überqueren der Fahrbahn und hatte es dabei mit einem uneinsichtigen Autofahrer zu tun. Der Polizeibeamte übte mit den vier- bis fünfjährigen Kindern sowie deren Eltern und einer Erzieherin in der Straße Jungfernbruch das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit augenscheinlich zu hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei. Vor einer dort installierten Radaranlage bremste der Autofahrer stark ab und geriet dabei teilweise in den Gegenverkehr. Die Kinder waren von dem Fahrverhalten des Mannes derart beeindruckt und eingeschüchtert, dass sie teilweise weinten. Der Polizist hielt den 34-Jährigen an. Bei der Kontrolle zeigte der Mann sich uneinsichtig. Außerdem hatte er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und konnte seinen Führerschein nicht vorzeigen. Auf seine Fahrweise angesprochen sagte der Mann zu dem Beamten, dass es ausreiche, erst kurz vor einer Radaranlage zu bremsen und den Sicherheitsgurt müsse man erst bei längeren Fahrten anlegen. Nach der Kontrolle fuhr der Mann mit durchdrehenden Reifen und noch immer ohne angelegten Sicherheitsgurt wieder los. Der Beamte leitete wegen der Verstöße gegen die Gurtpflicht zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und hielt seine Feststellungen in einem Bericht an das Straßenverkehrsamt fest. (sen)

