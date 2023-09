Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungserfolg der Hagener Polizei - Tatverdächtiger nach mehreren Raubdelikten auf Geschäfte in der Innenstadt festgenommen

Hagen (ots)

Bereits am Dienstagnachmittag (05.09.2023) nahmen Polizeibeamte in der Innenstadt einen 49-jährigen Mann fest, der zuvor die Mitarbeiterin eines Fotogeschäftes unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstandes zum Öffnen der Kasse aufforderte. Der Mann betrat, gegen 15.50 Uhr, den Laden in der Elberfelder Straße, fragte die 34-jährige Mitarbeiterin etwas und ging dann zunächst wieder aus dem Geschäft hinaus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich noch eine Kundin darin. Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück, schloss die Tür hinter sich und forderte die 34-Jährige dazu auf, die Kasse zu öffnen. Dabei hielt er einen unbekannten Gegenstand oder seinen Arm unter dem T-Shirt in die Richtung der Mitarbeiterin. Die Frau kam der Aufforderung nicht nach und lief aus dem Geschäft hinaus. Der Täter verließ den Laden ebenfalls und ging in Richtung der Fußgängerzone. Vor einem Restaurant gelang es den alarmierten Polizeibeamten, den 49-Jährigen zu stellen und ihm Handschellen anzulegen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. Anschließende Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 der Hagener Polizei ergaben, dass der Festgenommene für mindestens zwei weitere Taten in der Hagener Innenstadt als Tatverdächtiger in Frage kommt. Hierbei handelt es sich um eine räuberische Erpressung auf ein weiteres Geschäft in der Elberfelder Straße vom 26.08.2023 (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5589319) sowie einen Raub auf ein Bekleidungsgeschäft vom 01.09.2023 (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5594301). Außerdem besteht der Verdacht, dass der 49-Jährige bei zwei weiteren, ähnlich gelagerten Fällen in Witten und Wetter als Täter auftrat. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den Mann beantragt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (sen)

