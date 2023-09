Polizei Hagen

POL-HA: Hagener übersieht Radfahrerin beim Abbiegen

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eppenhauser Straße verletzte sich am Mittwoch (06.09.) eine Radfahrerin. Ein 43-Jähriger war um 17.30 Uhr mit seinem Kia unterwegs und wollte nach links auf die Rissestraße abbiegen. Zunächst hielt er an einer roten Ampel. Als diese auf Grün umsprang, habe der Hagener den Gegenverkehr durchgelassen. Der Mann übersah die Radfahrerin, die sich auf dem Radweg befand und setzte seine Fahrt fort, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 58-Jährige stürzte mit ihrem E-Bike zu Boden. Die leicht verletzte Hagenerin musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus ein Sachschaden, der sich auf rund 4.000 Euro beläuft. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell