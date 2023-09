Polizei Hagen

POL-HA: Mann im Straßenverkehr genötigt, beleidigt und geschlagen - Zeugen gesucht

Hagen-Dahl (ots)

Mittwoch (06.09.) suchte ein Hagener eine Polizeiwache auf und schilderte, dass er Opfer einer Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Körperverletzung wurde. Der 30-Jährige gab an, gegen 12.25 Uhr mit vorschriftsmäßiger Geschwindigkeit auf der Dahler Straße in Richtung Delsterner Straße mit seinem Citroen unterwegs gewesen zu sein. Ein hinter ihm befindlicher Mercedes sei ihm jedoch sehr dicht aufgefahren, habe mehrfach gehupt und die Lichthupe betätigt. Der Fahrer sei darüber hinaus auch immer wieder hektisch nach rechts und dann wieder nach links gefahren. Kurz vor der Einmündung "In der Asmecke" habe der Mercedes ihn verbotswidrig im Kurvenbereich überholt und scherte wieder scharf vor dem Citroen ein. Anschließend habe der Fahrer den 30-Jährigen bis zum Stillstand ausgebremst. Hinter dem 30-Jährigen mussten deshalb auch zwei weitere Fahrzeuge anhalten und warten. Der Fahrer des Mercedes sei nach dem Bremsmanöver aus seinem Fahrzeug gestiegen und kam an die Fahrertür des Hageners. Als der 30-Jährige das Fenster ein Stück weit öffnete, habe der Autofahrer sofort losgeschrien, wild gestikuliert, ihn beleidigt und im weiteren Verlauf mit der Hand nach ihm geschlagen. Er sei dabei im Nacken getroffen worden. Der Hagener schloss daraufhin das Fenster bis auf einen Spalt. Der Mercedes-Fahrer habe gegen den Citroen getreten und fuhr anschließend in Richtung Delsterner Straße davon. Dem 30-Jährigen gelang es, noch ein Foto des Mercedes anzufertigen. Der Fahrer sei männlich, 50 bis 60 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß mit normaler Statur gewesen. Er hatte graue, kurze Haare, einen grauen Dreitagebart und trug eine Brille, ein weißes, gestreiftes T-Shirt, eine graue Jeanshose sowie schwarz-weiße Turnschuhe. Auf dem Beifahrersitz des Mercedes saß eine ältere Frau mit blonden, lockigen Haaren. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Sie können uns weiterhelfen? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell