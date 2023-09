POL-HA: Schlägerei mit Eisenstange auf der Boeler Straße - Drei Personen verletzt

Hagen-Mitte (ots) - In der Körnerstraße stürzte ein Radfahrer am Mittwoch (06.09.) nach einer Vollbremsung. Gegen 12.55 Uhr wollte der 32-Jährige mit seinem Pedelec die Fahrbahn an der Fußgängerampel in Richtung Sparkassen-Karree überqueren. Auf Höhe der Fußgängerinsel wechselte die Ampel auf Rot, zeitgleich fuhr ein Audi bei Grünlicht in Richtung Altenhagen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen führten ...

mehr