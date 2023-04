Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Küchenbrand in Gaststätte

Am Freitag, gegen 18.30 Uhr, entstand in der Küche einer Gaststätte im Bad Rappenauer Salinenpark ein Brandgeschehen. In der Folge breitete sich das Feuer in der kompletten Küche aus und drohte auf das restliche Gebäude überzugreifen. Es konnte aber durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Das Inventar der Küche, die Innenwände sowie Teile des Dachs wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zu Brandgeschehen aufgenommen.

