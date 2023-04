Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Schwaigern: Schmierfinke an Schule unterwegs

10.000 Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Schmierfinke, die eine Schule in der Falltorstraße in Schwaigern mit Graffiti verunstalteten. Die Unbekannten beschmierten bereits in der Vergangenheit die Schule mit obszönen und teils verfassungsfeindlichen Wörtern und Symbolen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 zu melden.

Schwaigern: Durch Unfall leicht verletzt und 85.000 Euro Sachschaden verursacht

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 2160 an der Einmündung Heugele zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 15.30 Uhr mit seiner Mercedes G-Klasse in Richtung Kleingartach und bog Richtung Heugele ab. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 31-jährigen Mercedes CLK-Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde der CLK-Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 85.000 Euro.

Gemmingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Freitag zwischen 0 Uhr und 8.50 wurde in der Bahnhofstraße in Gemmingen ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Am Automaten entstand ein Schaden von circa 500 Euro. Es wurden sämtliche Zigaretten entwendet.

Hinweise zur Tat werden durch das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegengenommen.

Flein: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag 16 Uhr und Freitag 8.30 Uhr in den Kindergarten im Höhenweg in Flein einzubrechen. Der Versuch einen Büroschrank aufzubrechen misslang jedoch. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 zu melden.

