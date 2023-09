Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell und ohne Führerschein in Polizeikontrolle gefahren

Hagen-Boele (ots)

Auf der Dortmunder Straße war am Donnerstag (07.09.) ein Mann aus Bönen unterwegs, der keinen Führerschein hatte. Polizisten führten Geschwindigkeitskontrollen durch und stellten gegen 20 Uhr fest, dass der 27-Jährige mit seinem Mercedes zu schnell fuhr (76 km/h bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h). Die Einsatzkräfte hielten den Mercedes-Fahrer an. Er händigte den Beamten seinen Ausweis sowie den Fahrzeugschein aus und gab an, den Führerschein Zuhause vergessen zu haben. In den polizeilichen Auskunftssystem war jedoch vermerkt, dass dem Mann die Fahrerlaubnis vor ein paar Wochen entzogen wurde. Der 27-Jährige zeigte sich überrascht und entgegnete, dass er seinen Führerschein zwar einmal abgegeben, diesen jedoch anschließend wieder bekommen habe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

