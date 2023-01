POL-EL: Dörpen - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Osterwald (ots) - Am 4. Januar kam es gegen 08:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Osterwald an der Lingener Straße. Dabei hat ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Lkw die Mittellinie so weit überfahren, sodass ein entgegenkommender Tankzug mit emsländischen Kennzeichen auf dem Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der blaue Lkw sei dabei in Fahrtrichtung Wietmarschen unterwegs gewesen. ...

