LPI-NDH: Großbrand mit erheblichen Sachschaden

Am Samstag, dem 04.02.2023, gg. 11:45 Uhr, wird eine Funkstreifenbesatzung auf einen Pkw VW aufmerksam, der die Wanfrieder Landstraße in Mühlhausen, in Richtung Eigenrieden, befährt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle des 55-jährigen Fahrzeugführers wird ein Atemalkoholwert von 1,11 Promille festgestellt. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus in Mühlhausen.

