Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfall mit verletzter Person nach Anhalteversuch; Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 22.10.2023, gegen 08:00 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung der PI Koblenz 1 auf dem Friedrich-Ebert Ring in Koblenz. Nachdem ein vorausfahrender PKW verkehrsunsicher über einen Bordstein fuhr, sollte dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die deutlichen Anhaltezeichen missachtete die Fahrzeugführerin allerdings. Sie beschleunigte stattdessen stark und fuhr stadtauswärts über die B9 in Fahrtrichtung Andernach davon. Aufgrund einer Vollsperrung der B9 in FR Bonn fuhr der Pkw in die Ausfahrt Richtung Metternich. Hier kam er bereits eingangs der Rechtskurve, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Der Pkw wurde an der gegenüberliegende Schutzplanke abgewiesen und kam ca. 50 Meter weiter unfallbeschädigt zum Stehen. Die 23-jährige Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie war nicht ansprechbar und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht, ihr Zustand war stabil. Da Atemalkohol festgestellt wurde, erfolgte im Krankenhaus noch eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Abfahrt der B9 musste für den Zeitraum von knapp einer Stunde voll gesperrt werden. Ableitungen wurden durch die Polizei eingerichtet. Neben mehreren Streifenwagen der Polizei waren der Rettungsdienst inklusive Notarzt, die Feuerwehr Koblenz sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Im Rahmen der Auswertung des Unfalls konnte festgestellt werden, dass sich ein noch unbekannter Radfahrer auf der Abfahrt der B9 in Fahrtrichtung Metternich befand. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-1032910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell