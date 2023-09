Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufmerksame Zeugin meldet Verkehrsunfall - Fahrerin betrunken

Dirmstein (ots)

Am 23.09.23 meldet gegen 13:00 Uhr eine Zeugin, dass sie einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Dirmstein in der Straße In den Nachtgärten beobachtet habe. Die Fahrerin wollte hiernach ausparken und habe den daneben befindlichen Pkw gestreift. Anschließend habe die Mitteilerin die Autofahrerin auf den Unfall hingewiesen und gebeten, auf die Polizei zu warten. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin ein Atemalkoholwert von 1,90 Promille festgestellt werden.

Der Fahrerin wurde bei der Polizeiinspektion Grünstadt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Der alkoholisierten Fahrerin droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

