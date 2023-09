Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 21.09.2023, 17:00 Uhr bis zum 23.09.2023, 19:00 Uhr zerkratzte bislang unbekannte Täterschaft den Lack eines in der Bauerndoktor-Gros-Straße in 67435 Neustadt/W.-Lachen-Speyerdorf abgestellten Fiats. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei Neustadt/W. Personen bitte, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sich bei dieser unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.

