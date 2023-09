Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert in die Leitplanke gefahren...

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 33-Jähriger am 24.09.2023 um 01:18 Uhr, welcher mit seinem Opel auf der Bundesstraße 39 zwischen Lambrecht/ Pfalz und Neidenfels durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle mitgeteilt wurde. Hierbei gab der Mitteiler, welcher hinter dem Weidenthaler fuhr an, dass dieser auffällig Schlangenlinienfahren würde und auch eine Leitplanke hierbei touchiert hätte. Die eingesetzten Beamten konnten den Fahrer an dessen Wohnanschrift antreffen. Der Grund für dessen Fahrweise war schnell gefunden, da der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Angehörigen übergeben. Nun kommt auf den 33-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell