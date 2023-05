LPI-GTH: Alkoholisiert unterwegs

Eisenach (ots) - Unbekannte beschädigten heute Nacht gegen 03.30 Uhr fünf Fahrzeuge an deren Außenspiegeln. Die Pkw waren in der Tiefenbacher Allee abgestellt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0112695/2023 zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

