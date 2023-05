LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Stadtilm (ots) - Eine 31-Jährige befuhr heute Morgen gegen 07.00 Uhr die Niederwillinger Straße und wollte nach links in die Schwarzburger Straße abbiegen. Sie kollidierte dabei mit einem 16-jährigen Mopedfahrer, der leichte Verletzungen erlitt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

mehr