Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: VW California in Groß Grönau entwendet

Ratzeburg (ots)

28. April 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 27./28.04.2023 - Groß Grönau

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (28.04.2023) ist es in der Straße "Am Waldrand" in Groß Grönau zum Diebstahl eines silbernen VW California Beach gekommen.

Unbekannte stahlen den Kleinbus mit Ratzeburger Kennzeichen zwischen 20.00 Uhr und 05.00 Uhr.

Der VW war zusätzlich ausgestattet mit einer Markise auf der Beifahrerseite.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen während der Tatnacht geben können.

Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 04541/809-0.

