Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne/Kreis Unna - Auftaktveranstaltung der gemeinsamen Kinderwarnwesten-Aktion von VKU, Kreis Unna und Polizei an der Uhlandschule

Werne/Kreis Unna (ots)

Damit Kinder im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna gut, sicher und vor allem sichtbar durch die dunkle Jahreszeit kommen, haben am Mittwoch, 22.11.2023 der Landrat des Kreises, Mario Löhr, die Kreispolizeibehörde Unna, vertreten durch die Verkehrssicherheitsberaterinnen PHKin Petra Hölscher und POKin Britta Vormbaum, Bezirksdienstpolizeibeamter PHK Detlef Ostermann sowie Christin Lembcke und Christiane Doll von der VKU an der Uhlandschule in Werne Warnwesten an Grundschüler übergeben.

Jedes Kind der 1. Klasse hat eine kostenlose Kinderwarnweste erhalten. Innerhalb kürzester Zeit werden die Kinderwarnwesten dann jetzt auch an anderen Grundschulen im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Unna verteilt.

Das Anliegen aller Beteiligten steht ganz klar fest: die Kinder, als die jüngsten Verkehrsteilnehmer, sollen gut sichtbar durch die dunkle Jahreszeit kommen.

Ebenso wurde bei der Auftaktveranstaltung die Dringlich- und Notwendigkeit unterstrichen, frühkindliche Verkehrserziehung so früh wie nur möglich zu starten - am besten unter Einbeziehung der Eltern. Sie sind gefordert, an der Verkehrserziehung aktiv mitzuwirken. Die Westen alleine machten die Kinder im Straßenverkehr nicht sicher. Dazu gehöre eben auch, dass Kinder in der dunklen Jahreszeit helle, am besten reflektierende, und gut sichtbare Kleidung tragen und man ihnen verständlich erklären müsse, warum es wichtig ist, dass andere Verkehrsteilnehmer sie sehen.

Zur Auftaktveranstaltung gab es viele leuchtende Augen aller Beteiligten und so freuen sich alle auf die Weiterführung dieser Aktion.

