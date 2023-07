LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung und Widerstand

Greiz (ots) - Seelingstädt/ Berga: Dass sich vor ihm eine Pkw-Fahrerin befindet, welche mehrfach entlang der B175 von Seelingstädt nach Berga/Elster auf die Gegenfahrbahn geriet, meldete am Samstagmittag (15.07.2023), gegen 11:20 Uhr ein Zeuge per Notruf. Unverzüglich rückten Polizeistreifen aus. Der Skoda hielt schließlich in der Bahnhofstraße in Berga, wobei die 72-jährige Fahrerin von dem Zeugen an der ...

