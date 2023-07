Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Waldbrand

Greiz (ots)

Greiz: Feuerwehr und Polizei kamen Samstagnachmittag (15.07.2023), gegen 14:45 Uhr im Laagweg zum Einsatz. Dort geriet auf bislang unbekannte Art und Weise das Unterholz an zwei Stellen in Brand. Insgesamt wurde eine Waldfläche von über 4000 Quadratmetern in Mitleidenschaft gezogen. Die Flammen konnte zum Glück durch den Einsatz der Feuerwehrkameraden gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Warum es letztlich gebrannt hat ist unbekannt. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen (Bezugsnummer 0183652/2023) aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

