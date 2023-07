LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Gera (ots) - Gera: Unbekannte brachten von Sonntag (16.07.2023) zu Montag (17.07.2023) einen ca. 7x10 cm großen Aufkleber mit diffamierendem Inhalt an die Scheibe eines Parteibüros auf der Sorge an. Zum Glück ließ sich der Aufkleber rückstandslos entfernen. Die Kripo in Gera ermittelt zum Geschehen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

mehr