Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufkleber an Parteibüro

Gera (ots)

Gera: Unbekannte brachten von Sonntag (16.07.2023) zu Montag (17.07.2023) einen ca. 7x10 cm großen Aufkleber mit diffamierendem Inhalt an die Scheibe eines Parteibüros auf der Sorge an. Zum Glück ließ sich der Aufkleber rückstandslos entfernen. Die Kripo in Gera ermittelt zum Geschehen. (RK)

