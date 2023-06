LPI-J: Lautstark Einlass begehrt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Während eines Einkaufs in einem Discounter in der Eisenberger Straße in Hermsdorf am Mittwochnachmittag langten Langfinger in den Rollator einer 64-Jährigen. Hierbei ergriffen diese die Geldbörse und entkamen unerkannt. Neben der Bankkarte erbeutete der oder die Täter auch einen dreistelligen Bargeldbetrag. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr