LPI-J: Böschungsbrand an Bahntrasse

Am Mittwochabend war ein 35-jähriger Linienbusfahrer in der Winzerlaer Straße in Richtung Rudolstädter Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrich-Zucker-Straße vergaß er jedoch abzubiegen und leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein. Durch das Fahrmanöver stürzte ein 73-jährige Frau welche als Fahrgast im Linienbus saß, vom Sitz und verletzte sich dabei leicht.

