Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Während eines Einkaufs in einem Discounter in der Eisenberger Straße in Hermsdorf am Mittwochnachmittag langten Langfinger in den Rollator einer 64-Jährigen. Hierbei ergriffen diese die Geldbörse und entkamen unerkannt. Neben der Bankkarte erbeutete der oder die Täter auch einen dreistelligen Bargeldbetrag.

