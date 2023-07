Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 72-jährige Skoda-Fahrerin angehalten

Greiz (ots)

Seelingstädt/ Berga: Dass sich vor ihm eine Pkw-Fahrerin befindet, welche mehrfach entlang der B175 von Seelingstädt nach Berga/Elster auf die Gegenfahrbahn geriet, meldete am Samstagmittag (15.07.2023), gegen 11:20 Uhr ein Zeuge per Notruf. Unverzüglich rückten Polizeistreifen aus. Der Skoda hielt schließlich in der Bahnhofstraße in Berga, wobei die 72-jährige Fahrerin von dem Zeugen an der Weiterfahrt gehindert werden konnte. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen zeigte ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Dame einen Wert von über 3 Promille. Die Weiterfahrt wurde somit gänzlich untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

