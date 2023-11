Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund von Reifglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit

Cuxhaven (ots)

Hemmoor, B495: Am Samstagmorgen kam es im Bereich der Ostebrücke auf der Bundesstraße 495 aufgrund der stark gefallenen Temperaturen zu überfrierender Reifglätte. In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit an die Straßenbedingungen verunfallte dort eine 75-jährige Frau aus Osten alleinbeteiligt mit ihrem PKW, verletzte sich hierbei und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Aufgrund der starken Glätte führten Beamte der Polizei Hemmoor sowie der Freiwilligen Feuerwehr Osten neben der Unfallaufnahme für 2 Stunden verkehrsregelnde Maßnahmen und Aufräumarbeiten durch, wodurch der Verkehr stark beeinträchtigt wurde. Gegen die 75-Jährige wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und muss mit 145EUR Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

