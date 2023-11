Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Cuxhaven (ots)

Geestland, L119 zwischen Bad Bederkesa und Neuenwalde: Am 17.11.2023, gegen 13 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bederkesaer Straße (L119) in 27607 Geestland, zwischen den Ortschaften Bad Bederkesa und Neuenwalde. Hierbei befuhr eine 53-jährige Geestländerin die Landesstraße in Richtung Neuenwalde und geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW Mercedes in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im dortigen Seitenraum prallte dieser gegen einen Baum des dortigen Waldgebietes. Die Fahrzeugführerin wurde dabei schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 13.000 Euro.

