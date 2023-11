Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach PKW Diebstahl in Debstedt

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Zeit von Montag (13.11.2023) - 16:30 Uhr bis Dienstag (14.11.2023) - 06:45 Uhr kam es zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl in der Bahnhofsallee im Ortsteil Debstedter Büttel. Unbekannte Täter entwendeten den dort auf einem Grundstück geparkten Mercedes. Der Verbleib des Fahrzeugs ist unbekannt, der Wert wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. In derselben Nacht gab es auch verdächtige Beobachtungen im Gewerbegebiet Debstedt. Da nicht auszuschließen ist, dass hier ein Zusammenhang besteht, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

